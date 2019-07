Młodszy syn Beaty Szydło robi karierę naukową. Ma na swoim koncie pierwsze sukcesy

Błażej Szydło, młodszy syn polityk PiS, chroni swoją prywatność. Po tym, jak jego mama została premierem, zamknął konta w mediach społecznościowych. Kilka dni temu Gazeta Krakowska donosiła, że 25-latek wziął ślub. Jak ustalił portal Wirtualna Polska, Błażej Szydło, młodszy syn byłej szefowej polskiego rządu, postawił na karierę naukową. 25-latek jest członkiem zespołu naukowców Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W swojej pracy zajmuje się badaniami nad chorobami nowotworowymi. Grupa badaczy opublikowała ostatnio wyniki badań nad enzymem MGMT, który odpowiada za ochronę DNA komórki przed mutacjami wywołującymi raka. Zdaniem części światowych naukowców dzięki temu enzymowi możliwe będzie stworzenie terapii chorób nowotworowych, które będą znacznie bardziej skuteczne. Mimo młodego wieku, syn europosłanki PiS ma na swoim koncie pierwsze osiągnięcia, jakimi z pewnością są publikacje naukowych dotyczące mechanizmów związanych z powstawaniem chorób nowotworowych.

Tymoteusz Szydło jest księdzem

Drugi syn Beaty Szydło - Tymoteusz - jest księdzem. 27 maja 2017 roku przyjął święcenia kapłańskie w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej. Pierwsza parafia, w której ksiądz Tymoteusz Szydło sprawował posługę to kościół w Buczkowicach niedaleko Szczyrku. Jako diakon pracował także w parafii św. Andrzeja w Osieku. W czerwcu syn Beaty Szydło został przeniesiony do innej parafii. Obecnie pełni posługę w kościele św. Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu. Jak podaje portal Wirtualna Polska, proboszcz wyznaczył księdza do odprawiania mszy trydenckich. Dla duchownych jest to szczególne wyróżnienie. Podczas mszy trydenckiej, która jest odprawiana w języku łacińskim, ksiądz stoi twarzą do ołtarza i plecami do wiernych. Pierwsza tego typu msza zostanie odprawiona 8 września.

