500 plus dla niepełnosprawnych w Senacie. Przed budynkiem odbył się protest

W czasie obrad przed Senatem miał miejsce protest niepełnosprawnych, którzy domagali się, by kryterium dochodowe zostało usunięte z ustawy. Wicemarszałek Senatu Bohdan Borusewicz podczas debaty nad ustawą zwrócił się do protestujących przez otwarte okno.

Do protestu oraz projektu ustawy odniósł się podczas konferencji prasowej marszałek Senatu Stanisław Karczewski. – Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych. Wiemy, jakie są potrzeby, doskonale je zdiagnozowaliśmy. To jest krok bardzo dobry. Większość osób niepełnosprawnych cieszy się z tego. Ci, którzy są niepełnosprawni, nie przychodzą i nie protestują. Ja z nimi rozmawiam, spotykam się, telefonują, dzwonią, przesyłają maile i są bardzo wdzięczni za to nasze rozwiązanie – powiedział marszałek. Dodał też, że „protest garstki osób niepełnosprawnych", który odbywa się przed Sejmem, jest dla niego niezrozumiały". – Każdy jednak może protestować, szanuję to – zaznaczył Karczewski.

