CBA zatrzymało byłego wiceministra. Chodzi o korupcję

Jak czytamy w komunikacie CBA, śledztwo jest prowadzone w związku z powoływaniem się na wpływy w 2015 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i podjęcia się załatwienia sprawy w zamian za korzyść majątkową w związku z realizacją projektu „Kompleksowa Ochrona Wód Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej”.

Stanowisko za pomoc

Jak ustalono w trakcie prowadzonych czynności w ramach realizacji projektu spółka Wodociągi Kieleckie podpisała umowy na budowę systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Kielc oraz w dwóch świętokrzyskich gminach. Inwestycja była współfinansowana przez Unię Europejską. Natomiast instytucją wdrażającą projekt był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z uwagi na znaczne opóźnienia w realizacji umowy na wykonawcę nałożono kary umowne. Wszystko wskazuje na to, że zatrzymany przedsiębiorca obiecał wiceministrowi zatrudnienie w spółkach z zapewnieniem kilkunastotysięcznego miesięcznego wynagrodzenia w zamian za,,pomoc”, która miałby doprowadzić do odstąpienia Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o. od naliczenia kar umownych i przyjęcia bez zastrzeżeń wykonanych robót budowlanych. Jak ustalili śledczy CBA wiceminister przyjął obietnicę korzyści, a po dymisji z pełnionej funkcji podjął pracę w spółkach przedsiębiorcy. Obaj zatrzymani mężczyźni zostaną przewiezieni do Prokuratury Krajowej w Lublinie, gdzie usłyszą zarzuty.

