Godzina „W" – o której i dlaczego zawyją syreny alarmowe w Warszawie?

Syreny będą emitowały sygnał ciągły przez 1 minutę. W celu poprawy słyszalności system zostanie wsparty syrenami ręcznymi, które będą umieszczone w następujących lokalizacjach:

na Powązkach: Gloria Victis, plac przed Domem Pogrzebowym (2 syreny),

na Mokotowie: Metro Wilanowska,

na Pradze-Północ: Targowa/Kijowska,

na Pradze-Południe: Fieldorfa / Zamieniecka /Ostrobramska, rondo Waszyngtona,

w Śródmieściu: Rynek Starego Miasta,

na Ursynowie: KEN/Wąwozowa,

w Wilanowie: Przyczółkowa 29,

we Włochach: al. Krakowska/1 Sierpnia.

Apel powstańców i Rafała Trzaskowskiego

Na stronie Urzędu Miasta Warszawy został opublikowany apel powstańców i prezydenta stolicy o godne uczczenie obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. „1 sierpnia o godz. 17.00 w Warszawie zawyją syreny. Zwracamy się do warszawianek i warszawiaków, do wszystkich osób przebywających tego dnia w stolicy, by na ich dźwięk zatrzymali się i minutą ciszy uczcili 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Powstańczy zryw stał się dla Polek i Polaków symbolem walki narodu o wolność i niepodległość. 1 sierpnia 1944 roku zaczęła się zapisywać jedna z najważniejszych i zarazem najtragiczniejszych kart w historii naszego miasta i kraju. Powstańcy, bohaterowie tamtych dni, są wśród nas. Pokażmy, że pamiętamy o ich odwadze i poświęceniu. Oddajmy cześć ich poległym towarzyszom walki, pochylmy głowę nad niewyobrażalną tragedią ludności cywilnej. Niech to wspomnienie nas połączy” – czytamy.

Godzina „W” to kryptonim dnia i godziny rozpoczęcia w Warszawie akcji „Burza”.

