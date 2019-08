Sejm uchwalił nowelę Kodeksu wyborczego. Poseł PO: Łamie wszystkie standardy konstytucji

Nowelizacja Kodeksu Wyborczego zakłada, że o ważności wyborów prezydenckich czy do Sejmu będzie rozstrzygać Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. O jej odrzucenie wnioskowali posłowie klubu PO-KO, ale ostatecznie nowelizacja została przyjęta głosami 244 parlamentarzystów. Przeciw było 167, a od głosu wstrzymało się czterech. W obronie projektu stanęła Anna Milczanowska z PiS. – Projektowana nowelizacja Kodeksu Wyborczego sprowadza się m.in. do wskazania właściwej izby, która będzie rozpoznawać protesty wyborcze do Sejmu oraz protesty dotyczące ważności wyborów prezydenckich, poprzez wskazanie, iż będzie to Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych – mówiła posłanka przed głosowaniem.

„Łamie wszystkie standardy konstytucji”

Słów krytyki pod adresem projektu nie szczędził za to Tomasz Szymański. Poseł PO-KO stwierdził, że PiS ma zwyczaj pisać ustawy „na kolanie” i błyskawicznie wprowadzać je w życie. – Również przy tworzeniu tej ustawy musieliście państwo pokazać totalny brak profesjonalizmu i brak szacunku dla stanowionego praw – dodał zwracając się do polityków partii rządzącej.

Szymański zwrócił uwagę na fakt, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może zakwestionować legalność działania Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. – Co ważne, w maju br. siedmiu sędziów Sądu Najwyższego wniosło do Trybunału Sprawiedliwości pytanie co do tego, czy ta izba jest elementem składowym europejskiego sądownictwa – dodał

Poseł stwierdził ponadto, że niedopuszczalne oraz niekonstytucyjne jest to, że PiS chce przeprowadzić zmiany w ordynacji wyborczej tuż przed wyborami. – Trybunał Konstytucyjny jasno orzekł, wskazał na zasadę tzw. domniemanej ciszy legislacyjnej, czyli zasadę niewprowadzania istotnych zmian w prawie wyborczym w okresie 6 miesięcy poprzedzających pierwszą czynność wyborczą, przez którą należy rozumieć zarządzenie wyborów do Sejmu, Senatu, czy też Parlamentu Europejskiego – podkreślił. – Ten projekt jest absolutnie niezgodny z prawem, łamie wszystkie standardy konstytucji – argumentował.

Czytaj także:

500 plus dla niepełnosprawnych w Senacie. Przed budynkiem odbył się protest