Warszawa. Brytyjski żołnierz wypadł z siódmego piętra hotelu. Nie przeżył

Brytyjscy żołnierze przebywają w Polsce w związku z obchodami 75. rocznicy Powstania Warszawskiego. Część z nich nocowało ze środy na czwartek w hotelu na warszawskiej Woli przy ulicy Gizów.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Łukasz Łapczyński podał w komunikacie, że wszystko wskazuje na to, iż część brytyjskich żołnierzy uczestniczyła w spotkaniu, w trakcie którego pito alkohol. – W jego trakcie jeden z żołnierzy wypadł z siódmego piętra budynku. Zmarł na miejscu – podał.

Nadal trwają czynności, które pozwolą ustalić, jak doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. W sprawie nikt nie został zatrzymany, trwają przesłuchania świadków. Według Łapczyńskiego, wszystko wskazuje na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku.