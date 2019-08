W stolicy ruszył Marsz Powstania Warszawskiego. Kontrowersyjne transparenty

1 sierpnia 2019 r. po godzinie 17:30 z ronda im. Romana Dmowskiego wyruszył VIII Marsz Powstania Warszawskiego organizowany przez Roty Niepodległości Roberta Bąkiewicza i Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Jego trasa wiodła następującymi ulicami: Marszałkowska - Królewska - Krakowskie Przedmieście - Miodowa aż do Placu Krasińskich. Przed marszem o godzinie 16:30 miał miejsce koncert Andrzeja Kołakowskiego i zespołu Contra Mundum. Punktualnie o godzinie 17:00 warszawiacy na rondzie Dmowskiego i w innych częściach miasta uczcili „godzinę W” minutą ciszy. W obłokach dymu z rac odśpiewano Rotę i skandowano „Cześć i chwała bohaterom”.

Niestety, nie obyło się bez kontrowersyjnych transparentów.

Rozwiązanie marszu w 2018 roku

W ubiegłym roku marsz przeszedł tylko krótki odcinek z Ronda Dmowskiego do skrzyżowania Nowego Światu z alejami Jerozolimskimi. Zgromadzenie zostało rozwiązane przez ówczesną prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz. – Na początku pochodu znajdowały się osoby, w tym także jego przewodniczący, ubrane na czarno ze znakami falangi na ramieniu. Opaski miały kształt, sposób noszenia i symbolikę bezpośrednio nawiązującą, w naszej ocenie, do sposobu używania tożsamych elementów ubioru przez członków nazistowskiej organizacji NSDAP, jak i Ochotniczej Milicji Bezpieczeństwa Narodowego, tak zwanych czarnych koszul – włoskiej organizacji faszystowskiej – powiedziała Ewa Gawor dodając, że w zgromadzeniu były także osoby, które miały koszulki z krzyżem celtyckim i głosili hasła nawołująca do nienawiści m.in. „Raz sierpem raz młotem czerwoną hołotę” czy „Śmierć wrogom ojczyzny”.