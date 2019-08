W szpitalu w Chorzowie brakuje lekarzy. Zawieszono oddział onkologii i hematologii dziecięcej

– Poszukuję lekarza specjalisty z dziedziny hematologii i onkologii dziecięcej na pełny etat – poinformował Jerzy Szafranowicz, dyrektor Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.

Na zawieszonym oddziale leczono dziewięcioro dzieci. Zostały one przetransportowane do innych szpitali. – Pacjenci mają gwarantowaną opiekę w Katowicach i Zabrzu i w Krakowie – powiedziała rzeczniczka śląskiego oddziału NFZ Małgorzata Doros. Dodała, że w szpitalu nadal działają poradnie „więc nie ma zagrożenia sytuacji zdrowotnej dla młodszych pacjentów” .

– Smutno. Personel sobie poradzi, znajdzie pracę gdzieś indziej, ale chodzi o dzieci, by miały jak największy komfort pobytu, bo dla nich to jest trauma, jak dziecko się leczy 2 lata tutaj i idzie do innego szpitala – mówiła Lidia Leszczyna-Krupowies, pielęgniarka na oddziale onkologii i hematologii Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.