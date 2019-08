Premier Morawiecki udzielił wywiadu CNN. „Chcemy być państwem z przyszłością”

Jedną z kwestii, jaką poruszył prowadzący wywiad Richard Quest, była likwidacja podatków dla osób poniżej 26 roku życia. Pytany o motywacje rządu Mateusz Morawiecki stwierdził, że zależy mu na tym, by młodzi ludzie zostali w Polsce. – Chcemy, żeby szybko znaleźli pracę, żeby zebrali doświadczenie zawodowe i nie emigrowali. Nie chcemy być państwem starzejącym się czy umierającym, chcemy być państwem z przyszłością – zaznaczył premier. Dodał, że wprawdzie takie rozwiązanie stanowi obciążenie budżetu, ale jest on i tak „bardzo bliski równowagi”.

„Proamerykański naród”

Dziennikarz zauważył, że od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej z Polski wyjechało już tyle osób, co mieszka w Warszawie. Mateusz Morawiecki w odpowiedzi stwierdził, że sama ulga podatkowa nie jest wystarczającym środkiem, by uniknąć emigracji z naszego kraju. – To przede wszystkim tworzenie nowych miejsc pracy, przyjmowanie inwestorów z całego świata. W rzeczywistości udało nam się przyciągnąć nowe projekty i inwestorów w obszarze zielonych technologii z całego świata – podkreślił premier. Dodał, że rząd podnosi płacę minimalną wskazując tym samym pracodawcom, że powinni inwestować w rozwój swoich pracowników.

Pytany o przyjazd Donalda Trumpa na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej Mateusz Morawiecki odpowiedział, że „z niecierpliwością czeka na tę wizytę” . Dodał, że amerykański prezydent swoimi działaniami umacnia sojusz między naszym krajem a Stanami Zjednoczonymi. – Wszystkie fakty stanowią dowód na wysoki poziom przyjaźni między Polską a Ameryką. Polonia, polska ludność w Stanach Zjednoczonych, jest też prawdopodobnie bardzo ważną częścią wyborców dla każdej partii, dla każdego kandydata – dodał. Premier podkreślił, że „Polska jest jednym z najbardziej proamerykańskich narodów w Europie” . – Chcemy, aby więzi transatlantyckie zostały umocnione, ponieważ stanowią podstawę demokracji, pokoju i zrównoważonego rozwoju na świecie – podsumował.

