Premier Morawiecki udzielił wywiadu CNN. „Chcemy być państwem z przyszłością”

Jedną z kwestii, jaką poruszył prowadzący wywiad Richard Quest, była likwidacja podatków dla osób poniżej 26 roku życia. Pytany o motywacje rządu Mateusz Morawiecki stwierdził, że zależy mu na tym, by młodzi ludzie zostali w Polsce. – Chcemy, żeby szybko znaleźli pracę, żeby zebrali doświadczenie zawodowe i nie emigrowali. Nie chcemy być państwem starzejącym się czy umierającym, chcemy być państwem z przyszłością – zaznaczył premier. Dodał, że wprawdzie takie rozwiązanie stanowi obciążenie budżetu, ale jest on i tak „bardzo bliski równowagi”.

„Proamerykański naród”

Dziennikarz zauważył, że od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej z Polski wyjechało już tyle osób, co mieszka w Warszawie. Mateusz Morawiecki w odpowiedzi stwierdził, że sama ulga podatkowa nie jest wystarczającym środkiem, by uniknąć emigracji z naszego kraju. – To przede wszystkim tworzenie nowych miejsc pracy, przyjmowanie inwestorów z całego świata. W rzeczywistości udało nam się przyciągnąć nowe projekty i inwestorów w obszarze zielonych technologii z całego świata – podkreślił premier. Dodał, że rząd podnosi płacę minimalną wskazując tym samym pracodawcom, że powinni inwestować w rozwój swoich pracowników.