Biedroń: Jest szansa na to, żeby w końcu nie było wroga na lewicy

Wybory parlamentarne odbędą się w Polsce jesienią. O rozmowach dotyczących układania list na antenie Polsat News opowiedział lider Wiosny Robert Biedroń. – Pracujemy. Właśnie jadę dalej rozmawiać na temat list wyborczych. Pracujemy bardzo ciężko nad tymi listami. Są już pierwsze decyzje, ale będziemy je ogłaszali w najbliższym czasie. Jutro o 11:00 prezentacja sztabu wyborczego i w najbliższych dniach będziemy przedstawiali listy, bo ten temat trzeba już zamykać – powiedział. Polityk zaznaczył, że „według niego nadszedł czas, żeby powstała silna lewicowa partia, która połączy wszystkie inne podmioty”. – Dzisiaj jest szansa na to, żeby w końcu nie było wroga na lewicy. Nareszcie lewica pójdzie zjednoczona – dodał Robert Biedroń.

Utworzenie koalicji

W piątek 19 lipca przekazano, że SLD, Wiosna Biedronia oraz Razem utworzą koalicję i pójdą wspólnie do wyborów parlamentarnych. – Dogadaliśmy się po to, żeby wygrać. Chcemy przedstawić lewicową wizję Polkom i Polakom. Zapraszamy do współpracy wszystkie lewicowe partie i organizacje, które będą chciały z nami współpracować – mówił wówczas Włodzimierz Czarzasty. Koalicja wystartuje w wyborach pod nazwą Lewica.

