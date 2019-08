Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ws. budowy Muzeum Westerplatte

Andrzej Duda podpisał również Ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw.

Sejm przyjął specustawę ws. Westerplatte

Na początku lipca Sejm przyjął specustawę „o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”. O projekt toczy się spór między PiS a władzami miasta. Podczas gdy rządzący przekonują, że usprawni on budowę muzeum, samorządowcy i opozycja twierdzą, że to chęć przejęcia historycznych terenów, by na swój sposób zorganizować obchody okrągłej rocznicy wybuchu II wojny światowej.

– Mamy do czynienia z projektem specustawy. W nowoczesnej Polsce nie było do tej pory żadnego muzeum budowanego projektem specustawy. To już powinno dziwić – mówiła wówczas prezydent Gdańska. – Nie można za pięć dwunasta, poselskim projektem ustawy, argumentując to faktem, że mamy 80. rocznicę wybuchu II wojny, przyjmować na kolanie prawa, które może być niekonstytucyjne – dodawała Aleksandra Dulkiewicz. Z kolei wiceminister kultury Jarosław Sellin powtarzał argument wielokrotnie wysuwany przez przedstawicieli PiS, jakoby władze gdańska niedostatecznie dbały o Westerplatte i niezbędne były w tym miejscu rządowe inwestycje celem nadania mu odpowiedniej oprawy.

