Policjant zaatakowany na Pol'and'Rock Festival przez kompletnie nagiego mężczyznę

Jeżeli nagranie nie wyświetla się w odpowiedni sposób, obejrzeć można je także bezpośrednio na Facebooku.

Film opublikowano na profilu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów na FB. Osoby prowadzące stronę ubolewają nad całym zdarzeniem oraz nad brakiem reakcji ze strony osób postronnych. „Jak to skomentować? Setki policjantów z całego kraju w środku sezonu wakacyjnego opuszczają swoich najbliższych aby przez kilka dni zabezpieczać to wielkie wydarzenie. Nie oczekują w zamian żadnych podziękowań. Chcą tylko, żeby im nie przeszkadzać i jak najszybciej wrócić do swoich rodzin. Jak skomentować także zachowanie świadków?” – czytamy we wpisie.

