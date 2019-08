Policjant zaatakowany na Pol'and'Rock Festival przez kompletnie nagiego mężczyznę

Film opublikowano początkowo na profilu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów na FB. Osoby prowadzące stronę ubolewają nad całym zdarzeniem oraz nad brakiem reakcji ze strony osób postronnych. „Jak to skomentować? Setki policjantów z całego kraju w środku sezonu wakacyjnego opuszczają swoich najbliższych aby przez kilka dni zabezpieczać to wielkie wydarzenie. Nie oczekują w zamian żadnych podziękowań. Chcą tylko, żeby im nie przeszkadzać i jak najszybciej wrócić do swoich rodzin. Jak skomentować także zachowanie świadków?” – czytamy we wpisie.

Komunikat policji

Trwa Operacja Policyjna „Kostrzyn 2019”. Do dyspozycji miłośników festiwalu jest blisko 1600 policjantów. Niemal 200 z nich to mundurowi w białych czapkach, którzy dbają o to, aby Kostrzyn nie stanął. Bez ich pracy nie byłoby możliwe, aby się tu w ogóle poruszać. Policjanci robią co mogą, aby każdy, kto wybrał się na festiwal samochodem, mógł dostać się w rejon parkingów i później już pieszo przedostać się w okolice pola. Sytuację utrudnia fakt, że organizator z uwagi na trudny dojazd po intensywnych opadach deszczu nie wpuszcza już- i słusznie- kierowców na słynne Pola Malinowskiego. Tworzyły się tam gigantyczne korki i paraliż komunikacyjny, aż po miejscowości oddalone o kilkanaście kilometrów od Kostrzyna. Inne miejsca wyznaczone zostały przez władze miasta. Jest ich jeszcze ponad 7 tys.

Szczególnie trudna do opanowania jest sytuacja na wjeździe od strony Gorzowa Wlkp. skąd dużo osób dociera do Kostrzyna. Tam policjanci ruchu drogowego mają naprawdę sporo pracy. Niestety są tacy, którzy nie potrafią tego docenić. Jednym z nich jest 36-letni mężczyzna, który zachował się w sposób, który nie tylko nie powinien uzyskać akceptacji, ale musi zostać potępiony. Nagi, agresywny i lekceważący komunikaty policjantów mężczyzna wszedł na zatłoczone skrzyżowanie między auta i nie miał zamiaru go opuszczać. Kolejne próby zwracania uwagi przez policjantów były przez niego lekceważone. W pewnym momencie mężczyzna zaatakował policjanta. Na pomoc ruszyli inni, zabezpieczający ten rejon mundurowi z ruchu drogowego i oddziałów prewencji. 36-latek został obezwładniony, ale wciąż stawiał opór. Miał noc, aby przemyśleć swoje niemające nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem zachowanie. Wkrótce usłyszy zarzuty związane z naruszeniem nietykalności funkcjonariusza. Policjant w wyniku tego zdarzenia został ranny.

Jesteśmy tu, aby pomagać wszystkim tym, którzy zdecydowali się odwiedzić przygraniczny Kostrzyn i cieszyć się festiwalowym życiem. Oczekujemy jednak pełnej akceptacji już nie dla trudu policyjnych służb, bo nie każdy musi go rozumieć, ale nietykalności funkcjonariusza publicznego na służbie. Atak na policjanta nie ma żadnego usprawiedliwienia.

