Kaczyński mówi o „wspaniałym prezydencie” i „zmianach w konstytucji”

– Nie można akceptować tego, by pozostawiać samym sobie tych mieszkańców, którzy żyją poza wielkimi miastami. Dziękuję Państwu za przybycie, za to miłe powitanie. Razem możemy pokazać, że Polska, pod wieloma względami, jest w samej czołówce nie tylko Europy, ale i świata. Dawniej nie pamiętano o tej ziemi, o mieszkańcach. My to zmieniamy, odbudowujemy to, co zostało utracone – powiedział Jarosław Kaczyński podczas pikniku rodzinnego w Dygowie.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości wspomniał słowa Lecha Kaczyńskiego. – Jak mówił mój śp. brat, nie ma silnej Polski bez silnego Pomorza Zachodniego – stwierdził Jarosław Kaczyński. W dalszej części wystąpienia polityk mówił o wskaźniku bezrobocia. – Pomimo tego, że bezrobocie jest już niskie, to wciąż chcemy nad tym pracować. Chcemy, by Polacy wracali do kraju. Od prawie czterech lat zmieniamy Polskę na lepsze – powiedział Jarosław Kaczyński.

Kaczyński o zmianach w konstytucji

Lider PiS mówił także o wprowadzeniu zmian w konstytucji. – Widzę tutaj napis konstytucja. Bardzo dobrze. Rzeczywiście, pewnie nie za tym razem, ale przyjdzie taki dzień, że zmienimy konstytucję na potrzebną – stwierdził. – Konstytucję, która będzie gwarantowała prawdziwą demokrację, prawdziwą praworządność, prawdziwą równość, która jest dzisiaj łamana. Taka będzie ta Konstytucja. I będzie jasna, wyraźna, sformułowana w ten sposób, żeby były jak najbardziej utrudnione różne pokrętne interpretacje. Pamiętajcie o tym, to jest potrzebne. Nie zapowiadam tego w tych wyborach, bo jeszcze pewnie długa droga, ale przyjdzie czas, że to zrobimy – dodał prezes PiS.