Nie żyje drugi uczestnik festiwalu Pol’and’Rock. Jerzy Owsiak apeluje

W sobotę przekazano informacje o śmierci drugiego uczestnika festiwalu Pol’and’Rock. – Przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia z udziałem prokuratora, a ciało zabezpieczono do sekcji zwłok, która wskaże przyczyny śmierci mężczyzny – poinformował nadkom. Marcin Maludy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

„Przekazujemy sygnał do uczestników festiwalu”

Sprawę na konferencji prasowej skomentował Jerzy Owsiak. – Podczas festiwalu Pol'and'Rock doszło do dwóch zgonów, zgonów z przyczyn naturalnych. Dokładną przyczynę poda jeszcze policja, ale nie są to zgony z udziałem osób trzecich. Do niczego takiego nie doszło. Będę dzisiaj o godz. 15 prosić ze sceny, by ludzie mierzyli siły na zamiary. Rajd na festiwalu przez 24 godziny oznacza, że trzeba odpocząć i dbać o siebie – poinformował podczas konferencji Jerzy Owsiak.

– Jeśli chodzi o reakcje służb, wszystko z naszej strony zostało wykonane. Reagowaliśmy natychmiast. Niestety te dwa zgony wpiszą się w nasz festiwal. Teraz przekazujemy sygnał do uczestników festiwalu, że muszą o siebie dbać – dodał. – Sprawdzimy nieregulaminowe napoje wysokoprocentowe. W kilku miejscach już je znaleziono, oznacza to złamanie regulaminu festiwalu. Osoby, które go łamią, zostaną poproszone o opuszczenie Pol'and'Rock. Teraz patrole kontrolują tereny dalej – powiedział Owsiak na konferencji prasowej.

Czytaj także:

Kaczyński mówi o „wspaniałym prezydencie” i „zmianach w konstytucji”