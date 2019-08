Premier Morawiecki spotkał się z harcerzami na zlocie ZHR. Doszło do licznych omdleń

Szef rządu pojechał do miejscowości Rybaki pod Olsztynem, by tam spotkać się z grupą 6 tys. harcerzy, przybyłych na 30 Zlot ZHR. Podczas spotkania doszło niestety do co najmniej kilkudziesięciu omdleń.

„Druhny i druhowie niech Polska będzie dla Was najważniejszym drogowskazem” – tymi słowami szef rządu zwrócił się do harcerzy podczas Zlotu z okazji 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Premier wziął udział m.in. w uroczystym apelu oraz ognisku, które rozpalił wraz z harcerzami. Zwiedził także obóz i rozmawiał z jego uczestnikami. – Wiem doskonale, że dla Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej nasza ojczyzna to nie jest rzecz pospolita. To ojczyzna wyjątkowa, którą kochamy nad życie – podkreślał premier. Zaznaczył, że w dzisiejszych czasach to dyscyplina, sprawność oraz wiedza, czyli wartości znane z harcerstwa, będą wyznaczały kierunek w pokojowej rywalizacji państw, której jesteśmy uczestnikami. – Niech Wasze życie będzie drogą budowy wspaniałej Rzeczypospolitej. To jest zadanie, które odziedziczyliśmy po naszych wspaniałych przodkach i musimy je wykonać dla przyszłych pokoleń – mówił premier, dziękując harcerzom za ich działalność. Omdlenia na apelu Jubileuszowy Zlot w Rybakach koło Olsztyna to, według organizatorów, największe spotkanie harcerek i harcerzy, w ramach świętowania 30 lat istnienia ZHR. Uczestniczy w nim 6 tysięcy osób. Duża ilość uczestników oraz długie przebywanie na słońcu odbiło się jednak na zdrowiu harcerzy. Wielu z nich z powodu omdleń i złego samopoczucia musiało przerwać uroczystość powitalną i udać się do szpitala. Według informacji RMF FM żadnemu z uczestników zlotu nie stało się jednak nic poważnego. Czytaj także:

Zlot z okazji 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Galeria: