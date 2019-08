Wizerunki Kurskiego, Holeckiej i Adamczyka w mundurach na koncercie Kultu

„Wczoraj, podczas koncertu Kultu na #PolAndRockFestival, gdy Kazik śpiewał: »Wolność. Po co wam wolność? Macie przecież telewizję...« pojawili się w mundurach na telebimach Jacek Kurski, Danuta Holecka i Adamczyk, prowadzący Wiadomości TVP. Bardzo naturalnie wyglądali” – napisał w mediach społecznościowych dziennikarz „Rzeczpospolitej” Jacek Nizinkiewicz.

W mediach społecznościowych do zaistniałej sytuacji odniósł się szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Jarosław Olechowski. „Kazik znów odleciał. Zupełnie jak wtedy, gdy razem z menedżerem groził pozwami swoim fanom. Czego to człowiek nie zrobi dla pieniędzy. Jak to leciało? »Wszyscy artyści to...«” – napisał, nawiązując do jednego z utworów Kazika. W piosence „Artyści" padają słowa: „Wszyscy artyści to prostytutki. W oparach lepszych fajek, w oparach wódki".

Owsiak zakończył Pol'and'Rock Festival

– Wracamy do rzeczywistości, a ona rozszarpuje, nie dba, nie ma śmiałości, jest bolesna – takimi słowami twórca festiwalu Pol'and'Rock rozpoczął pożegnanie z fanami. – I od***lcie się w sądach, bo to jest utwór muzyczny. Żeby nie rządziło kłamstwo, pogarda i szczucie Polaków jednych na drugich, to może k***a coś zmienimy? Bądźcie moimi obrońcami w sądzie w Słubicach – wołał do zgromadzonych, nawiązując do swojego procesu. – Czemu nie karzecie polityków, którzy zap***ają samolotami za moje k***a pieniądze? – mówił ze sceny. – Dlaczego ich nie pociągniecie do odpowiedzialności? Nie ma na to zgody. Bądźcie z nami na Finale WOŚP. 176 mln. A wy k***a ile wywalacie pieniędzy na loty? Pacjenci onkologiczni nie mają się jak leczyć. To co wy k***a do nas macie? – pytał.

Czytaj także:

Burza po wpisach Wyszkowskiego. Dulkiewicz: Trzymajcie się z daleka od mojego dziecka