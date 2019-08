Lewandowski, Zakościelny, Dorociński. Oto nowy typ macho według badań tygodnika „Wprost”

Tygodnik „Wprost” przygotował ranking mężczyzn, którzy według czytelników są najbliżsi wzorowi współczesnego macho. 1037 respondentów powyżej 18 roku życia odpowiedziało na pytanie, „Kto ze znanych przedstawicieli popkultury jest – pana/pani zdaniem – uosobieniem współczesnego maczo, czyli mężczyzny o cechach uchodzących za typowo męskie, takich jak siła, władczość, czy sprawność seksualna?”.

Na liście znalazło się 15 mężczyzn w różnym wieku, o różnej profesji, wyglądzie, statusie cywilnym. Pierwsze miejsce zajął piłkarz Robert Lewandowski. Współczesnym macho uznało go 24, 8 proc. badanych kobiet i 29,7 proc mężczyzn. Drugi na podium stanął aktor Maciej Zakościelny (24,1 proc. kobiet, 16,6 proc. mężczyzn) a trzecie miejsce zajął aktor Marcin Dorociński (19,6 proc. mężczyzn i 15,6 proc. kobiet).

– Jeśli Polacy takich mężczyzn uznali za wzór macho, to znaczy że rewolucja w postrzeganiu nowych ról męskiej płci już się dokonała – wieści sukces Michał Pozdał seksuolog i psychoterapeuta, założyciel Instytutu Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach, autor książki „Męskie sprawy. Życie, seks i cała reszta”.

Jego zdaniem taki wybór pokazuje, że jako społeczeństwo jesteśmy gotowi odciąć się od stereotypowego maczyzmu, czyli toksycznej męskości, kojarzonej z dominacją, brakiem wsparcia dla ambicji partnerki, arogancją i agresją, oraz przyjąć nowy model wzoru męskości.

Robert Lewandowski - 27,1 % (31 lat)

Duma polskiej piłki nożnej oraz ulubieniec kibiców. Mąż karateczki i trenerki Anny Lewandowskiej, ojciec dwuletniej Klary.



Maciej Zakościelny - 20,6 % (39 lat)

Aktor filmowy i teatralny (serial Kryminalni, film Tylko mnie kochaj). Do tego muzyk, umie grać na skrzypcach i fortepianie. Tata dwóch synów i życiowy partner modelki Pauliny Wyki.



Marcin Dorociński - 17,7% (46 lat)

Wielokrotnie nagradzany aktor (Rewers, Róża, Jack Strong). Zaangażowany w akcje społeczne w obronie planety. Tata Staniwsława i Janiny, mąż scenografki Moniki Sudół.



Piotr Stramowski - 12,5 % (32 lata)

Aktor znany jako komisarz Majami z filmów Patryka Vegi Pitbull Nowe Porządki oraz Pitbull. Kobiety mafii. Mąż aktorki Katarzyny Warnke.



Tomasz Kot - 12,1% (42 lata)

Amant polskiego kina (Bogowie, Pokot, Zimna Wojna). Tata Blanki i Leona, mąż Agnieszki Olczyk.



Borys Szyc - 11,3% (41 lat)

Kolorowy ptak polskiego kina. (Vinci, Job, czyli ostatnia szara komórka, Testosteron). Na uznanie widzów zasłużył rolą Silnego w filmie Wojna polsko-ruska. Otwarcie mówi o wygranej walce z alkoholizmem.



Mikołaj Roznerski - 11,3 % (36 lat)

Aktor filmowy i teatralny, znany głównie z ról w serialach telewizyjnych. Tata Antoniego.



Radosław Majdan - 10,7% (47 lat)

Mąż Małgorzaty Rozenek–Majdan, celebrytki znanej jako perfekcyjna pani domu oraz prowadzącej Projekt Lejdis. Były piłkarz, bramkarz. Obecnie zaangażowany w tworzenie perfum Vabun.



Sebastian Fabijański - 5% (32 lata)

Aktor, amatorsko grał też w piłkę nożną. Za debiut aktorski w filmach Jeziorak i Miasto 44 otrzymał nagrodę na Festiwalu Filmowym w Gdyni.



Paweł Domagała - 4,7% (35 lat)

Aktor, ale też muzyk oraz kabareciarz, członek Kabaretu na końcu świata. Jego piosenka „Weź nie pytaj” stała się hitem, odtworzonym na Youtube ponad 100 mln razy.



Maciej Musiał - 3,9% (24 lata)

Aktor i prezenter, w serialach („Plebania”) grał już jako dziecko. Prowadził m.in. „The Voice of Poland”. Rzucił studia filozoficzne dla szkoły aktorskiej. Pomysłodawca i główny bohater pierwszego polskiego serialu Netfliksa „1983”.



Dawid Podsiadło - 2,9 % (26 lat)

Po wygraniu drugiej edycji programu X-Faktor wydał album „Comfort and Happines”, który zdobył błyskawicznie status diamentowej płyty. Bilety na wspólny koncert jego i Taco Hemingwaya na Stadionie Narodowym sprzedały się w ciągu trzech godzin.



Tomasz Organek - 2,5% (43 lata)

Muzyk, kompozytor, wokalista tekściarz, z wykształcenia filolog angielski, debiutował z zespołem Sofa płytą Meny Stylez,która zdobyła Fryderyka. Popularność przyniosła mu płyta „Głupi” i występy w koncertach z cyklu Męskie Granie.



Jacek Braciak - 1,5 % (51 lat)

Aktor filmowy i teatralny. Chociaż wystąpił w 60 serialach, popularność przyniosły mu role w filmach pełnometrażowych: „Edi”, „Róża” i ostatnio „Kler”. Ma dwie córki, po rozstaniu z ich mamą jest częstym bohaterem plotkarskich portali. Ostatnio widywany z Agatą Buzek.



Szczepan Twardoch - 0,9% (40 lat)

Nagradzany pisarz i publicysta, autor bestsellerowych powieści m.in. „Morfina”, „Król”, „Królestwo”. Nie ukrywa, że jego ambicją było pisanie poczytnych książek. Był ambasadorem marki Mercedes, uprawia boks.Czytaj także:

