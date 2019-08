Przerzucili przez Polskę nawet 335 ton tzw. pigułek gwałtu. Wykorzystywali firmy kurierskie

Wszystko zaczęło się, gdy policjanci z Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji ustalili, że przez Polskę przebiega szlak tranzytowy bardzo niebezpiecznej substancji psychoaktywnej GBL, zwanej potocznie,,kropelkami gwałtu” lub,,pigułką gwałtu”. GBL to narkotyk, który ma m.in. działanie wywołujące stany śpiączkowe, krótkotrwałą amnezję i utratę świadomości. Jego przedawkowanie lub połączenie z alkoholem może grozić nawet śmiercią.

Już z pierwszych ustaleń policjantów CBŚP wynikało, że substancja była przesyłana z Chin na Litwę, a następnie przez Polskę do krajów Europy Zachodniej i Południowej oraz Wielkiej Brytanii. Wszystko wskazywało na to, że w sprawę jest zamieszanych kilka osób, a wśród nich obywatele Polski, Holandii i Litwy. Podczas wspólnych działań z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej pełniącymi służbę w Mobilnych Referatach Realizacji Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu zabezpieczono 1,2 tony GBL, co daje prawie 2,5 miliona działek handlowych narkotyku. Zabezpieczony GBL znajdował się w przesyłkach kurierskich. W akcji uczestniczył także funkcjonariusz KAS z psem wyszkolonym do wykrywania substancji odurzających.

Galeria:

CBŚP zatrzymało organizatorów przerzutu GBL przez Polskę

Z ustaleń śledztwa wynika, że pod szyldem legalnie prowadzonej działalności, podejrzani mogli przesłać ponad 335 ton narkotyku, o czarnorynkowej wartości ponad 21 mln euro. Przesyłki poprzez firmy kurierskie trafiały do państw europejskich, a stamtąd także do Polski, a nawet krajów Ameryki Północnej i Azji.

Podczas działań policjanci CBŚP zatrzymali dwie osoby, a dwie kolejne stawiły się do Prokuratury Okręgowej w Łodzi, gdzie przedstawiono im łącznie 20 zarzutów z art. 55 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomani.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji, wspieranych przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej z woj. podkarpackiego zlikwidowano kanał przewozu GBL z Litwy do Europy, a także dalszy obrót nim. Transporty były prowadzone przez Polskę, gdzie GBL uznawany jest za narkotyk.

Na bazie prowadzonej sprawy zorganizowano spotkanie w Europolu z funkcjonariuszami Policji Litewskiej oraz za pośrednictwem CBŚP zorganizowano Konferencję Europolu w Krakowie z przedstawicielami Policji Krajów Unii Europejskiej na temat zagrożeń substancją GBL. Spotkania te miały również wpływ na delegalizację środka GBL na Litwie i wciągnięcie go na listę narkotyków ściganych na podstawie przepisów karnych, a także podjęto działania w kierunku monitorowania obrotu tym środkiem w krajach Unii Europejskiej.