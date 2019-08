Politycy komentują wystąpienie i brak dymisji Kuchcińskiego. „Zaliczył odlot”

„Marek Kuchciński znowu zaliczył odlot. Pokaz bezczelności i arogancji. Nie ma dymisji, a on jest tak zapracowany,że musi latać z rodziną rządowym samolotem. Słowo przepraszam z ust marszałka nie wystarcza! On powinien powiedzieć Odchodzę! Przepraszam powinien powiedzieć Jarosław Kaczyński” – napisał po konferencji z udziałem Kuchcińskiego Sławomir Neumann. W mocnych słowach wypowiedział się także jego klubowy kolega, Arkadiusz Myrcha. „Ktoś, kto wymyślił dzisiejsza konferencję prasową Marszałka, musi być jego jeszcze większym wrogiem, niż osoby ujawniające o informacje o #KuchcinskiTravel” – napisał poseł PO.

„#KuchcinskiTravel dopiero się zaczyna”

Część polityków zarzuca Kuchcińskiemu kłamstwa w sprawie lotów z udziałem członków rodziny. Adam Jarubas stwierdził, że do tej pory Marszałek Sejmu albo milczał, albo mówił nieprawdę. „Za nadużywanie władzy powinna być dymisja, a nie przeprosiny. Jest też dobra wiadomość – pycha kroczy przed upadkiem” – dodał wiceprezes PSL. W podobnym tonie wypowiedziała się Agnieszka Pomaska, która stwierdziła, że powinny być liczone nie tylko koszty lotów Kuchcińskiego, ale również kłamstwa jego i Centrum Informacyjnego Sejmu. „Wygląda na to, że sprawa #KuchcinskiTravel dopiero się zaczyna” – dodała posłanka PO.

Konferencję Kuchcińskiego skomentował także Robert Kropiwnicki, który wcześniej apelował do minister Kaczmarskiej, szefa Kancelarii Sejmu o natychmiastowe ujawnienie wszystkich dokumentów związanych z lotami marszałka Kuchcińskiego na trasie Warszawa-Rzeszów, Rzeszów-Warszawa. „Marszałek twierdzi, że mu się należało. Liczba lotów duża, bo konsultował decyzje Sejmu z obywatelami. #ściemaKuchcińskiego #KuchcinskiTravel #książętazPIS” – napisał poseł PO.

Konferencja Marka Kuchcińskiego

Na początku zorganizowanej w poniedziałek 5 sierpnia konferencji szef Centrum Informacyjnego Sejmu odniósł się do doniesień „Rzeczpospolitej” z których wynika, że część dokumentacji dotyczących lotów Marka Kuchcińskiego została zniszczona. – Dementuję te informacje. Komplet dokumentów w tej sprawie jest dostępny w Kancelarii Sejmu – zaznaczył Andrzej Grzegrzółka. – Dzisiaj na stronie Sejmu zostaną opublikowane wszystkie informacje związane z połączeniami marszałka podczas tej kadencji – dodał.

Sam Kuchciński zaznaczył, że od początku kadencji przyjął „taki model pracy marszałka, który działa nie tylko w budynku Sejmu, ale pracuje również aktywnie w kraju i za granicą”. – Stąd wynika duża liczba spotkań i wyjazdów na uroczystości, w których brałem i biorę udział. Takich spotkań od początku kadencji odbyło się ponad 900, niejednokrotnie kilka dziennie, w tym w soboty i niedziele – dodał Kuchciński zaznaczając, że taka wielość spotkań wymagała użycia specjalnego transportu, w tym lotniczego.

Polityk zaznaczył, że zarówno loty do Rzeszowa, jak i na każde inne lotnisko, były związane „z jego pracą Marszałka Sejmu”. – Mam świadomość, że liczba lotów była duża, ale wynikała ona głównie z modelu pracy, jaki przyjąłem – powtórzył. Przypomniał, że wpłacił 15 tys. zł na Caritas oraz klinikę Budzik, za to, że samolotami podróżowała jego rodzina. Dodał też, że raz samolotem podróżowała jego żona, a on w tym czasie sam wracał ze stolicy do Rzeszowa. Podkreślił, że maszyna i tak musiała wrócić na lotnisko macierzyste, a on za ten lot wpłacił 28 tys. zł na fundusz modernizacji Sił Zbrojnych.

Na koniec Kuchciński przeprosił wszystkich, którzy „poczuli się urażeni” sytuacją związaną z jego lotami. – Działałem zgodnie z prawem, dane o tych lotach są dostępne w kilku instytucjach – podsumował.

