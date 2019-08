USA. Niemal cały Senat za „rozwiązaniem sprawy mienia ofiar Holocaustu w Polsce”

Ponad 80 amerykańskich senatorów podpisało list do sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Mike'a Pompeo. Politycy „wzywają do odważnego i wprowadzonego w trybie pilnym działania” w celu rozwiązania sprawy mienia ofiar Holokaustu w Polsce. „Teraz, gdy ostatni ocaleni z Holokaustu wciąż żyją, nadszedł czas by poprzeć nasze słowa sensownym działaniem. Zachęcamy do podejmowania śmiałych inicjatyw, które pomogą Polsce w rozwiązaniu tego problemu tak szybko, jak to możliwe” – napisali amerykańscy senatorowie. Jak zauważają dziennikarze Bloomberga, działanie senatorów ma miejsce niespełna miesiąc przed oficjalną wizytą Donalda Trumpa w Polsce. Prezydent Stanów Zjednoczonych przyjedzie, by wziąć udział w 80. rocznicy obchodów wybuchu II wojny światowej.

„Są zobowiązania finansowe. Wobec Polski, wobec Polaków”

Na zorganizowanym w maju 2019 roku pikniku rodzinnym w sprawie wypłacania odszkodowań wypowiedział się Mateusz Morawiecki. – My tu byliśmy najbardziej mordowanymi ofiarami w czasie II wojny światowej. I nigdy się nie zgodzimy na jakiekolwiek wypłaty dla kogokolwiek z tego powodu, jakiekolwiek odszkodowania – powiedział premier, komentując kwestie zwrotu mienia Holokaustu. – Próbuje się jeszcze czegoś więcej. Próbuje się stwierdzić, że Polska ma w związku z II Wojną Światową jakieś zobowiązania finansowe. Otóż tak, są zobowiązania finansowe. Wobec Polski, wobec Polaków, a Polska żadnych zobowiązań nie ma. I to zarówno z punktu widzenia prawa, jak i elementarnej moralności i przyzwoitości. To nam należy zapłacić. To nam są niektórzy na zachód od polskich granic winni dziesiątki miliardów, setki miliardów euro czy dolarów, może nawet więcej niż bilion, a nie my. My nie jesteśmy nikomu nic winni – przekazał Jarosław Kaczyński na Pikniku Patriotycznym w Pułtusku.

Czytaj także:

CIS publikuje wykaz lotów marszałka. „Data imprezy nie zgadza się z datą wylotu”