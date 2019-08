Radio Maryja informuje o usunięciu kazania arcybiskupa Jędraszewskiego. „Szerzenie nienawiści”

Do wpisu dołączono zrzut ekranu z informacją, dlaczego serwis zdecydował się na usunięcie nagrania. „Twój film Homilia ks. abp. Marka Jędraszewskiego wygłoszona w Krakowie został usunięty ponieważ narusza zasady dotyczące szerzenia nienawiści” – czytamy.

Homilia abpa Jędraszewskiego

W czwartek z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego o godz. 17 w Bazylice Mariackiej w Krakowie odprawiono mszę świętą. Uczestniczyli w niej weterani, a także m.in. członkowie Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, poczty sztandarowe oraz politycy. Kontrowersyjne słowa wypowiedział abp Jędraszewski.

– Zanim weszliśmy do tej wspaniałej bazyliki Mariackiej zatrzymaliśmy się przed nią na całe 5 minut o godz.17.00. To był nasz święty czas – wspomnienia tego, co wydarzyło się w Warszawie 75 lat temu. Święty czas, który znajduje przedłużenie tutaj, w domu Bożym. (…). To jest nasz święty czas, to jest nasza święta pamięć o powstańcach, o ludności cywilnej, o tym ogromie ofiar, które pochłonęła święta sprawa zwana Polską. A my jesteśmy strażnikami tamtej pamięci – powiedział podczas odprawianej mszy świętej arcybiskup Marek Jędraszewski. Treść kazania została opublikowana na profilu Bazyliki Mariackiej na Facebooku.

„Nie czerwona zaraza, ale tęczowa”

Dalszą część, w której miały paść kontrowersyjne słowa, cytuje portal RMF 24. – Czerwona zaraza już po naszej ziemi na szczęście nie chodzi. Co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować dusze, nasze serca i nasze umysły. Nie marksistowska, bolszewicka, ale zrodzona z tego samego ducha. Nie czerwona, ale tęczowa – powiedział arcybiskup Marek Jędraszewski. – Dzisiaj szczyt tolerancji jest najwyższą nietolerancją – dodał.