Aktor znany z seriali „Hotel 52” i „Ojciec Mateusz” dokonał coming outu. „Doktor powiedział, że..”

„Doktor powiedział, że to depresja. Utajona, czyli bardziej sprytna (suka). Przyjmijmy taką nazwę. OK. Niczego to nie zmienia. Biorę jedną pastylkę dziennie, żeby świat był przyjaźniejszy. Ale jak ma być przyjaźniejszy wśród ludożerców i choć w istocie LGBT to ja, to nie mam zamiaru tatuować sobie tego na czole” – napisał Paweł Tomaszewski na Instagramie. „Ta przynależność tylko częściowo definiuje mojego człowieka. Ważne co masz w głowie, czy masz talent i coś pięknego w sobie” – dodał aktor w dalszej części wpisu w mediach społecznościowych.

Paweł Tomaszewski przekazał, że „nie jest pierwszą homoseksualną osobą w swojej rodzinie”. „Ale być może pierwszą, która ma odwagę mówić o sobie i żyć godnie i w prawdzie bez uciekania w nałogi, fikcyjne małżeństwa czy funkcje społeczne / kościelne” – czytamy. „Jestem Polakiem, katolikiem, a coraz częściej mam wrażenie że mieszkam na Białorusi” – dodał. Na zakończenie wpisu Paweł Tomaszewski zapytał: „Co się stało ze znakiem pokoju? Czy jest on jeszcze aktualny?”. „Zawsze lubiłem ten moment podczas mszy” – stwierdził.

Kim jest Paweł Tomaszewski?

Paweł Tomaszewski w 2005 roku debiutował na scenie bydgoskiego Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki. Rok później ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. Popularność zyskał dzięki roli w serialu „Hotel 52”, a także gościnnemu występowi w „Ojcu Mateuszu”, „Mieście 44” czy „Sztuce kochania”.

