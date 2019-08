Uwaga! TVN: Od trzech lat przebywa w szpitalu, przykuty pasami do łóżka. „Żaden ośrodek w Polsce nie chce go przyjąć”

Państwo Kryniccy długo starali się o dziecko. – Byliśmy szczęśliwi, gdy urodził się Dominik. Był wesołym i aktywnym dzieckiem. Jak tylko zaczął chodzić, to musieliśmy za nim wszędzie biegać. Nie było chwili, by usiedział w miejscu – opowiada Karina Krynicka.

Rodzice zaczęli dostrzegać pierwsze niepokojące objawy u syna, gdy chłopiec miał 1,5 roku. – Nie reagował na swoje imię. Mógł być nazywany Tomkiem lub Adamem i reakcja była taka sama. Biegał w tą i z powrotem przez pół godziny non stop, albo podbiegał i wpatrywał się w zapalone światło – opowiadają rodzice Dominika.

Rok później w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym zdiagnozowano u syna Krynickich autyzm. – W ciągu półgodzinnego wywiadu wiedzieli już wszystko. To był dla mnie wyrok – wspomina Karina Krynicka. – Zastanawialiśmy się, co dalej. Na ile autyzm przeszkodzi mu w normalnym funkcjonowaniu – wspomina Arkadiusz Krynicki i dodaje: – Ta choroba jest na tyle ogólnym pojęciem, że nie wiedzieliśmy czego możemy się spodziewać w przyszłości. To mogła być osoba, która pomimo zaburzeń wynikających ze spektrum autyzmu, mogła normalnie funkcjonować.

Natychmiast po diagnozie państwo Kryniccy zaczęli szukać pomocy dla syna i trafili do ośrodka zajmującego się osobami autystycznymi. – Jego potencjał był oceniany wysoko, robił postępy. Był nawet integrowany w przedszkolu ogólnodostępnym, gdzie miał terapię realizowaną przez terapeutę z naszego ośrodka – przyznaje Małgorzata Rybicka, przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym.

Jednak stan Dominika zaczął się pogarszać. – Miał coraz więcej zachowań agresywnych i autoagresywnych – dodaje Rybicka. Koszmar zaczął się, gdy Dominik skończył dziewięć lat. Wyrządzał krzywdę samemu sobie. – Rzucał się z impetem na kolana, walił pięściami w ściany, gryzł siebie i wyrwał włosy z głowy – wspomina mam chłopca.