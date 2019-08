Kuchciński reaguje na słowa Sawickiego. „Atakowanie członków rodziny oponentów politycznych...”

Polityk PSL Marek Sawicki zasugerował w Poranku Radia TOK FM, że syn Marszałka Sejmu mieszka w służbowym mieszkaniu Marka Kuchcińskiego. – Jeżeli dzisiaj dyskutujemy o demoralizacji marszałka Kuchcińskiego, to może warto by było zapytać, gdzie mieszka dorosły syn marszałka. Zadajcie to pytanie marszałkowi Kuchcińskiemu – czy przypadkiem w mieszkaniu służbowym, które marszałek Kuchciński ma ze środków sejmowych, nie zamieszkuje tam jeszcze cała jego rodzina – powiedział Marek Sawicki w rozmowie z Dominiką Wielowieyską. – Jeśli osoba dorosła, pracująca, korzysta z darmowego mieszkania w Warszawie, mieszkania, które przynależy się posłowi, to też trzeba byłoby się nad tym zastanowić – stwierdził były minister rolnictwa na antenie TOK FM. Na pytanie dziennikarki, czy jest to nadużycie władzy, polityk odpowiedział: „Kolejne”.

„Atakowanie członków rodziny oponentów politycznych…”

Do słów polityka w mediach społecznościowych odniósł się Marek Kuchciński. „W związku z nieprawdziwymi informacjami przekazanymi przez jednego z posłów opozycji, wyjaśniam: mój syn uczy się w Warszawie, w br. zdał maturę, nie pracuje i jak każdy nastolatek ma prawo mieszkać z ojcem. Atakowanie członków rodziny oponentów politycznych uważam za niestosowne” – napisał Marszałek Sejmu.