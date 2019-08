Biedroń napisał list do Franciszka. Prosi o „reakcję, która zmieni oblicze polskiego Kościoła”

Wydarzenia z Białegostoku oraz kazanie abp Marka Jędraszewskiego do tego stopnia poruszyły Roberta Biedronia, że ten postanowił napisać list do papieża Franciszka. Polityk przytoczył negatywne jego zdaniem przykłady zachowań przedstawicieli Kościoła w Polsce prosząc przy tym, by ich zwierzchnik zareagował.