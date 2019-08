Bakteria New Delhi w szpitalu w Zielonej Górze. Jest oporna na antybiotyki

Dziennikarze RMF FM informują, że szpital w Zielonej Górze nie przyjmuje pacjentów na oddziałach chorób wewnętrznych i neurochirurgii. W całej placówce obowiązuje ścisły reżim sanitarny, a wszyscy chorzy są poddawani regularnym badaniom na obecność bakterii.

Lekarze informują, że narażeni są głównie pacjenci, którzy długotrwale przyjmują antybiotyki, w związku z tym ich odporność jest słabsza.

Superbakteria New Delhi to potoczna nazwa Klebsiella pneumoniae NDM – pałeczki zapalenia płuc, która należy do grupy bakterii jelitowych. Jest odpowiedzialna za zapalenie płuc, zapalenie układu moczowego, pokarmowego, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i wielu innych chorób. Bardzo często doprowadza do sepsy, która kończy się śmiercią co drugiego pacjenta.

