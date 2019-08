NA ŻYWO: Oświadczenie prezesa PiS. Jest decyzja w sprawie Kuchcińskiego

12:41 Konferencja została zakończona. Dziennikarze nie mieli możliwości zadawania pytań. Jarosław Kaczyński przypomniał, że Donald Tusk odbył 281 lotów do Gdańska w czasie sprawowania funkcji premiera. - Odbył też szereg podróży do krajów zagranicznych, ale co do sensu politycznego tych wyjazdów można byłoby dyskutować. Jeździł tam z żoną – powiedział Jarosław Kaczyński. 12:38 - Pan marszałek nie złamał prawa. Nie złamał istniejących w tej dziedzinie obyczajów. Skoro państwo najwyraźniej macie inne zdanie, to w związku z tym mogę powiedzieć iż decyzja pana marszałka jest dowodem postawy, która jest związana z naszym hasłem „Słuchać Polaków. Służyć Polsce” – powiedział Jarosław Kaczyński. 12:40 - W krótkim czasie zostanie złożona ustawa, która to ureguluje i to w sposób rygorystyczny. Skoro opinia publiczna domaga się tutaj rygorów, to te rygory będą – powiedział Jarosław Kaczyński, zapowiadając zmiany w prawie dotyczące lotów najważniejszych osób w państwie. 12:36 - Informuję, że w dniu jutrzejszym zamierzam złożyć rezygnację z funkcji marszałka Sejmu, którą powierzono mi 12 listopada 2015 roku. Chciałbym przy tym powiedzieć, że podczas mojej działalności nie złamałem prawa – powiedział Marek Kuchciński. – Przyjąłem model pracy marszałka, który działa nie tylko w kraju, ale również zagranicą. Ponieważ opinia publiczna negatywnie ocenia moje działania, podjąłem decyzję o rezygnacji – dodał polityk. 12:33 Rozpoczęła się konferencja z udziałem prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. 12:27 twitter.com 12:07 Marszałek Kuchciński jest już w siedzibie PiS.

twitter.com 11:27 Spotkanie w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości, a także sprawę związaną z lotami marszałka Kuchcińskiego skomentował Jan Dziedziczak.



Dziedziczak: Sprawa marszałka jest trochę podsumowaniem naszych rządów. To jedyna afera, jaką znalazła totalna opozycja 11:10 Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że o 12:30 rozpocznie się oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego. twitter.com

W środę 7 sierpnia na ulicę Nowogrodzką w Warszawie do siedziby Prawa i Sprawiedliwości przyjechali najważniejsi politycy tej partii. Pojawili się m.in. prezes Kaczyński, premier Morawiecki, wicepremier Gliński i była wicepremier Beata Szydło oraz wicemarszałek Terlecki. Media spekulują, że tematem spotkania są coraz trudniejsze do wyjaśnienia informacje na temat kosztownych lotów polityków partii.

Media od kilku dni ujawniają coraz więcej informacji na temat lotów rządowymi i wojskowymi samolotami, które odbywał marszałek Marek Kuchciński z rodziną. Okazuje się, że z tego kosztownego środka transportu korzystali też inni politycy PiS razem z rodzinami. Mowa tu o Zbigniewie Ziobro, Andrzeju Adamczyku, Stanisławie Piotrowiczu z żoną, Zdzisławie Krasnodębskim z żoną. Marszałkowi Kuchcińskiemu towarzyszyli też poseł Bogdan Rzońca i marszałek podkarpacki Władysław Ortyl. Niektóre z tych lotów miały status HEAD.

