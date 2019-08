Mosbacher: Chętnie byśmy powitali w Polsce amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Niemczech

„W przeciwieństwie do Niemiec, Polska wypełnia zobowiązanie do wydatkowania 2% PKB na rzecz NATO. Chętnie byśmy powitali w Polsce amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Niemczech” – napisała na Twitterze ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

Przypomnijmy, 12 czerwca szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy potwierdził, że porozumienie z USA dot. zwiększenia obecności amerykańskich wojsk w Polsce zostało zaakceptowane przez prezydentów Trumpa i Dudę. – Wszystko to, co zawiera owo porozumienie – to dosłownie wiadomość sprzed chwili – ostatecznie zostało dzisiaj zaakceptowane przez obu prezydentów – powiedział w Waszyngtonie szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski. – Porozumienie zawiera wszystkie komponenty niezbędne do tego, żeby mówić o jakościowej i ilościowej zmianie jeśli chodzi o obecność wojsk amerykańskich w Polsce w ramach NATO, dla potrzeb regionu, a przede wszystkim dla bezpieczeństwa naszego kraju – dodał. Szef Gabinetu polskiego prezydenta zapowiedział, że porozumieniu wojskowemu towarzyszą również inne umowy.

