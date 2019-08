Burmistrz Łęcznej wskoczył w ubraniu do basenu. Pływalnię zamknięto dwa dni później

Na youtubowym kanale Gminy Łęczna pojawiło się nagranie na którym widać, jak burmistrz miasta Leszek Włodarski zaprasza mieszkańców na pływalnię, który, jak podaje leczna24.pl, modernizowano przez 1,5 roku. Włodarz ubrany w spodnie od garnituru, koszulę i krawat popisał się efektownym skokiem do wody, a jego popis pokazano z kilku ujęć. Próbę generalną przed oddaniem basenu do użytku można by uznać jako ciekawy pomysł na promocję gdyby nie fakt, że zachowanie samorządowca miało swoje konsekwencje. Poinformował o tym serwis o2.pl.

Portal przekazał, że obiekt został zamknięty dwa dni po otwarciu. Dyrektor szkoły, na terenie której znajduje się basen, podjął decyzję o zleceniu badań. – Pojawiły się informacje, że ten incydent mógł spowodować pogorszenie jakości wody w basenie. W związku z tymi obawami, dyrekcja szkoły podjęła decyzję o zamknięciu basenu – powiedziała w rozmowie z o2.pl dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęcznej Elżbieta Piłka. Mieszkańcom Łęcznej nie pozostaje nic innego, jak cierpliwie poczekać na wyniki badań i ponowne otwarcie pływalni.