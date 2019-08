Wzywał do dymisji abp Jędraszewskiego. Ojciec Gużyński ukarany

Ojciec Paweł Gużyński znany jest ze szczerych wypowiedzi, a w mediach społecznościowych krytykuje niekiedy hierarchów kościelnych. Tak było 4 sierpnia, kiedy to na Facebooku odniósł się do kazania abp Marka Jędraszewskiego, które metropolita krakowski wygłosił 1 sierpnia. „Proponuję, abyśmy od jutra zaczęli wysyłać listy do abp. Jędraszewskiego z wyrazem oczekiwania, że honorowo poda się do dymisji z powodu słów o »tęczowej zarazie«. Nie chodzi mi o wewnątrzkościelny bunt!!! Jeżeli zrobimy to wspólnie, konsekwentnie i z zachowaniem należytego szacunku dla urzędu biskupa, będzie to miało przynajmniej siłę wyrazu naszej przyzwoitości. Taki nasz katolicki maraton pisania listów” – dodał dominikanin.

O. Gużyński skomentował kazanie abp Jędraszewskiego także w jednym z wywiadów. – Ten kurs, taki twardy, mi osobiście nie odpowiada. Tego typu wypowiedzi mogą też powodować określone skutki społeczne, negatywne dla środowisk LGBT, i trzeba je wziąć pod uwagę i w pewien sposób skorygować swój język i skorygować swój przekaz – ocenił dominikanin. – Biskupi mają prawo powiedzieć, że osoby ze środowisk LGBT promują fałszywą antropologię, (…) ale środowiska LGBT mają takie samo prawo mówić, co one na ten temat myślą – dodał duchowny.

Wysłany do klasztoru

Wszystko wskazuje na to, że przez najbliższe tygodnie dominikanin nie będzie miał możliwości komentowania bieżących wydarzeń. Oświadczenie Prowincjała Polskiej Prowincji Dominikanów pojawiło się na stronie internetowej zgromadzenia. „W związku z działalnością i wypowiedziami medialnymi ojca Pawła Gużyńskiego informuję, że podjąłem decyzję, by udał się on do jednego z klasztorów kontemplacyjnych na trzytygodniową pokutę. Mam nadzieję, że rekolekcje te pozwolą mu odnaleźć właściwy dla osoby duchownej sposób wypowiadania się w sprawach wiary i moralności oraz prowadzenia sporów ideowych” – czytamy w oświadczeniu podpisanym przez o. Pawła Kozackiego.