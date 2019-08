Mieszkańców Elbląga niepokoił tajemniczy huk. „To jest znak dla niego”

Spokój mieszkańców okolic ul. Grota-Roweckiego w Olsztynie od kilku dni zakłócał powtarzający się około godziny 21:00 huk. Skargi w tej sprawie trafiły do elbląskiej policji. Funkcjonariusze postanowili przejrzeć miejski monitoring, by sprawdzić, co może być przyczyną. Tak ustalili, że za hałas odpowiada pewna kobieta. Okazało się, że to 20-latka codziennie w godzinach wieczornych rzucała petardy. Policjanci poznali też zaskakujący powód jej działania

Młoda kobieta tłumaczyła swoje zachowanie tym, że robi to w okolicy umiejscowionego tam aresztu śledczego. Powodem był jej partner, który aktualnie przebywa w tym areszcie. Huk petardy ma być dla niego symbolem tego, że o nim myśli... „To jest znak dla niego” – usłyszeli policjanci.

Za to zachowanie kobieta została ukarana 500 złotowym mandatem. Jeżeli proceder będzie się dalej powtarzał, policjanci nie wykluczają skierowania do sądu wniosku o ukaranie. Wtedy górna granica kary to 5 tysięcy złotych.

Czytaj także:

Awantura na pokładzie samolotu Ryanair. Brutalna interwencja policji