Zmiany w składzie Rady Ministrów. Elżbieta Witek odwołana

Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o odwołaniu Elżbiety Witek ze składu Rady Ministrów. Kilka godzin wcześniej w mediach pojawiły się spekulacje, z których wynikało, że dotychczasowa minister MSWiA jest brana pod uwagę jako kandydatka na stanowisko marszałka Sejmu. Warto podkreślić, że Witek objęła tekę ministra w czerwcu 2019 roku, zastępując Joachima Brudzińskiego, który został europosłem.

Marek Kuchciński rezygnuje

Konferencja, na której ogłoszono rezygnację marszałka, odbyła się w czwartek w południe. Marek Kuchciński osobiście przekazał tę informację. – Chciałbym przy tym powiedzieć, że podczas mojej działalności nie złamałem prawa – oświadczył Marek Kuchciński. – Przyjąłem model pracy marszałka, który działa nie tylko w kraju, ale również zagranicą. Ponieważ opinia publiczna negatywnie ocenia moje działania, podjąłem decyzję o rezygnacji – dodał polityk.

Kaczyński: Nie złamał prawa

– Pan marszałek nie złamał prawa. Nie złamał istniejących w tej dziedzinie obyczajów. Skoro państwo najwyraźniej macie inne zdanie, to w związku z tym mogę powiedzieć iż decyzja pana marszałka jest dowodem postawy, która jest związana z naszym hasłem „Słuchać Polaków. Służyć Polsce” – powiedział Jarosław Kaczyński. – W krótkim czasie zostanie złożona ustawa, która to ureguluje i to w sposób rygorystyczny. Skoro opinia publiczna domaga się tutaj rygorów, to te rygory będą – dodał prezes PiS, zapowiadając zmiany w prawie dotyczące lotów najważniejszych osób w państwie.

„Na giełdzie jest wiele nazwisk”

Po ogłoszeniu informacji o planie rezygnacji Kuchcińskiego, rozpoczęła się giełda nazwisk jego następcy. Najczęściej wymieniani byli Małgorzata Wassermann, Ryszard Terlecki i Małgorzata Gosiewska. – Rzeczywiście, na giełdzie jest wiele nazwisk. Szczególnie opozycja wymyśla różne najdziwniejsze koncepcje. Będzie to może być dla niektórych zaskoczeniem, ale będzie to bardzo dobry kandydat na marszałka i jestem przekonany, że będzie to bardzo dobry marszałek – komentował w radiowej Jedynce minister Marek Suski.

