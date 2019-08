Pawłowicz dziękuje Kuchcińskiemu. Pisze o „sejmowym chamstwie” i „medialnej chuliganerii”

Marszałek Sejmu poinformował o zamiarze rezygnacji w czwartek 8 czerwca. Ma to związek z ujawnieniem przez media i posłów opozycji, że polityk korzystał ze służbowych przelotów m.in. na Podkarpacie, a na pokład rządowych samolotów zabierał członków rodziny i innych polityków. W mediach społecznościowych Krystyna Pawłowicz podziękowała Markowi Kuchcińskiemu za cztery lata pracy. „Panu marszałkowi Sejmu RP Markowi Kuchcińskiemu za 4 lata pracy połączonej jak nigdy wcześniej z antydemokratycznymi buntami i puczami posłów antypolskiej opozycji, za znoszenie chamstwa sejmowego lewactwa, hejt i poniżanie Pana przez sejmową i medialną chuliganerię – dziękuję” – napisała Krystyna Pawłowicz na Twitterze.

Posiedzenie Sejmu, na którym Marek Kuchciński oficjalnie złoży rezygnację, zaplanowano na godzinę 15.30 w piątek. O zamiarze podania się do dymisji polityk poinformował dzień wcześniej. Konferencja, na której ogłoszono rezygnację marszałka, odbyła się w czwartek w południe. Marek Kuchciński osobiście przekazał tę informację. – Chciałbym przy tym powiedzieć, że podczas mojej działalności nie złamałem prawa – oświadczył Marek Kuchciński. – Przyjąłem model pracy marszałka, który działa nie tylko w kraju, ale również zagranicą. Ponieważ opinia publiczna negatywnie ocenia moje działania, podjąłem decyzję o rezygnacji – dodał polityk.

Kaczyński: Nie złamał prawa

– Pan marszałek nie złamał prawa. Nie złamał istniejących w tej dziedzinie obyczajów. Skoro państwo najwyraźniej macie inne zdanie, to w związku z tym mogę powiedzieć iż decyzja pana marszałka jest dowodem postawy, która jest związana z naszym hasłem „Słuchać Polaków. Służyć Polsce” – powiedział Jarosław Kaczyński. – W krótkim czasie zostanie złożona ustawa, która to ureguluje i to w sposób rygorystyczny. Skoro opinia publiczna domaga się tutaj rygorów, to te rygory będą – dodał prezes PiS, zapowiadając zmiany w prawie dotyczące lotów najważniejszych osób w państwie.