Jest wykaz lotów premiera Morawieckiego. Szydło chce ujawnić swoje

Opublikowany wykaz dotyczy lotów od grudnia 2017 do sierpnia bieżącego roku. Lista obejmuje 207 połączeń, z których większość wykonano rządowym samolotem marki Embraer 175. W zestawieniu znalazły się także takie maszyny jak Gulfstream 550 czy CASA. Chociaż Mateusz Morawiecki podróżował także do Zurychu czy Brukseli, to większość stanowią loty krajowe. Poniżej załączamy pełny wykaz.

Na tym prawdopodobnie nie koniec, a w przyszłości możemy spodziewać się wykazu dotyczącego podróży byłej premier. „Zwróciłam się z prośbą do Szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka o opublikowanie wykazu wszystkich lotów premierów rządu PiS-u od 2015 roku " – napisała Beata Szydło na Twitterze.

Będzie ustawa?

Wszystko wskazuje na to, że kwestia lotów polityków zostanie objęta ustawą. Mówił o tym Michał Dworczyk na konferencji prasowej zorganizowanej w piątek 9 sierpnia. – Chcemy wprowadzić ustawę o organizacji lotów najważniejszych osób w państwie, która będzie z jednej strony odpowiedzią na potrzebę administracji, a z drugiej na oczekiwania opinii publicznej – powiedział szef KPRM.

Dworczyk dodał, że rząd chce wprowadzić w ramach ustawy centralny rejestr wszystkich lotów HEAD, zakaz przelotów dla rodzin – poza udziałem w oficjalnych delegacjach, a także złożenie odpowiedzialności na szefa KPRM za ewentualną odmowę realizacji lotu. – Najważniejsze założenia ustawy o organizacji lotów najważniejszych osób w państwie to jawność, jasne reguły i odpowiedzialność – podsumował.