Decyzja została podjęta. Wiemy, kto zastąpi marszałka Kuchcińskiego

W piątek po 15:30 Sejm wznowił obrady. W związku z rezygnacją Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu, pierwszym punktem porządku obrad zostało wyłonienie jego następcy. Rozpatrywano trzy kandydatury: Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Urszuli Pasławskiej oraz Elżbiety Witek.

– Bogate doświadczenie zawodowe i parlamentarne, wybitne zdolności są dowodem na zasadność jej kandydatury – usłyszeliśmy z mównicy sejmowej o polityk Prawa i Sprawiedliwości. – Sejm potrzebuje marszałka wiernego ojczyźnie, a nie swojej partii. Marszałka, który nie będzie nakładał kar na posłów za chęć zabrania głosu. Będzie słuchał ich niezależnie od opcji – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz o kandydaturze Urszuli Pasławskiej. Sylwetkę Kidawy-Błońskiej zaprezentował Sławomir Nitras. – Małgorzata Kidawa-Błońska to skromność i pokora. Dokładnie to, czego wam brakuje – stwierdził polityk.

Elżbieta Witek nowym marszałkiem Sejmu

Po godzinie 16.00 odbyło się głosowanie. Elżbieta Witek otrzymała 245 głosów, Małgorzata Kidawa-Błońska – 135, a Urszula Pasławska – 29. Nowym marszałkiem Sejmu została wybrana Elżbieta Witek. – Nie można mi odmówić patriotyzmu ani kwalifikacji moralnych. Każdego z państwa traktuję jako kolegów, każdy mandat państwa szanuję. Możemy się spierać, ale spierajmy się na rację. Nie używajmy inwektyw, nie obrażajmy ludzi. Możemy krytykować zachowanie, ale nie człowieka, tego mnie uczono od dziecka – powiedziała nowa marszałek Sejmu. – Proszę o pomoc i wsparcie w tej olbrzymiej roli. Dziękuję za głosy. Mam nadzieję, że się nie zawiedziecie – dodała.

Po godzinie 15.00 prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o odwołaniu Elżbiety Witek ze składu Rady Ministrów. Kilka godzin wcześniej w mediach pojawiły się spekulacje, z których wynikało, że dotychczasowa minister MSWiA jest brana pod uwagę jako kandydatka na stanowisko marszałka Sejmu.

Kim jest Elżbieta Witek?

Elżbieta Witek przez wiele lat pracowała w szkolnictwie, najpierw jako nauczycielka historii, potem jako dyrektor szkoły. W 2005 r. została posłanką PiS. W lipcu 2015 roku zaczęła pracę jako rzecznik partii. W styczniu 2016 roku Witek została członkiem Rady Ministrów. Objęła także funkcje szefa gabinetu politycznego premiera oraz rzecznika prasowego Rady Ministrów. Rzecznikiem przestała być 8 stycznia 2016, kiedy to zastąpił ją Rafał Bochenek. Witek objęła tekę ministra w czerwcu 2019 roku, zastępując Joachima Brudzińskiego, który został europosłem.

Marszałek Kuchciński rezygnuje

Konferencja, na której ogłoszono rezygnację marszałka Sejmu, odbyła się w czwartek w południe. Marek Kuchciński osobiście przekazał tę informację. – Chciałbym przy tym powiedzieć, że podczas mojej działalności nie złamałem prawa – oświadczył Marek Kuchciński. – Przyjąłem model pracy marszałka, który działa nie tylko w kraju, ale również zagranicą. Ponieważ opinia publiczna negatywnie ocenia moje działania, podjąłem decyzję o rezygnacji – dodał polityk.

Kaczyński: Nie złamał prawa

– Pan marszałek nie złamał prawa. Nie złamał istniejących w tej dziedzinie obyczajów. Skoro państwo najwyraźniej macie inne zdanie, to w związku z tym mogę powiedzieć iż decyzja pana marszałka jest dowodem postawy, która jest związana z naszym hasłem „Słuchać Polaków. Służyć Polsce” – powiedział Jarosław Kaczyński. – W krótkim czasie zostanie złożona ustawa, która to ureguluje i to w sposób rygorystyczny. Skoro opinia publiczna domaga się tutaj rygorów, to te rygory będą – dodał prezes PiS, zapowiadając zmiany w prawie dotyczące lotów najważniejszych osób w państwie.

Czytaj także:

Pawłowicz dziękuje Kuchcińskiemu. Pisze o „sejmowym chamstwie” i „medialnej chuliganerii”