Prezydent podpisał ustawę o świadczeniu uzupełniającym dla niepełnosprawnych

W czwartek 1 sierpnia 2019 roku Senat przegłosował wraz z poprawkami ustawę o świadczeniu uzupełniającym dla niepełnosprawnych. Jedna z nich wprowadza zasadę „złotówka za złotówkę". Świadczenie wyniesie nie więcej niż 500 złotych miesięcznie, przy czym łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 złotych.

W czasie obrad przed Senatem miał miejsce protest niepełnosprawnych, którzy domagali się, by kryterium dochodowe zostało usunięte z ustawy. Do protestu oraz projektu ustawy odniósł się podczas konferencji prasowej marszałek Senatu Stanisław Karczewski. – Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych. Wiemy, jakie są potrzeby, doskonale je zdiagnozowaliśmy. To jest krok bardzo dobry. Większość osób niepełnosprawnych cieszy się z tego. Ci, którzy są niepełnosprawni, nie przychodzą i nie protestują. Ja z nimi rozmawiam, spotykam się, telefonują, dzwonią, przesyłają maile i są bardzo wdzięczni za to nasze rozwiązanie – powiedział marszałek. Dodał też, że „protest garstki osób niepełnosprawnych, który odbywa się przed Sejmem, jest dla niego niezrozumiały". – Każdy jednak może protestować, szanuję to – zaznaczył Karczewski.

Andrzej Duda sygnował siedem ustaw

W piątek 9 sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał siedem ustaw. Prezydent sygnował ustawę o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, a także: