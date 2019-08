Ruszyła kampania przed wyborami parlamentarnymi. Zostało kilkanaście dni na rejestrację komitetów

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października 2019 roku. Komitety, które chcą wziąć w nich udział, zgodnie z kalendarzem wyborczym są zobowiązane do 26 sierpnia złożyć do Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienie o utworzeniu komitetu.

Wybory parlamentarne

Prezydent Andrzej Duda zaproponował 13 października jako dzień, w którym Polacy pójdą do urn, by zagłosować w wyborach parlamentarnych. – Chciałbym, żeby kampania wyborcza była jak najkrótsza, w związku z czym zaproponowałem Państwowej Komisji Wyborczej możliwie jak najszybszy termin wyborów parlamentarnych, 13 października – poinformował Andrzej Duda w piątek 2 sierpnia na antenie Polsat News.

Prezydent pytany o to, czy zaproponował we wniosku do PKW termin 13 czy 20 października, przyznał, że nie będzie ukrywał, iż chciałby, aby kampania była jak najkrótsza. – Myślę, że Polacy, wyborcy i w ogóle wszyscy, oczekują, żeby było jak najwięcej spokoju. Kampania wyborcza nigdy nie jest okresem spokoju, zawsze jest okresem pewnego takiego starcia politycznego. To jest jej naturą. Myślę, że Polacy chcą, żeby tego starcia było jak najmniej i w związku z tym też termin możliwie jak najszybszy – mówił w programie „Wydarzenia i Opinie” Duda. – Rzeczywiście wskazałem – zaproponowałem w tym, co przedstawiłem do Państwowej Komisji Wyborczej – 13 października – ujawnił.