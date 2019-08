Schetyna o powodach odejścia Witek z MSWiA: Zieliński nie chce dzielić się zarządzaniem resortem

Grzegorz Schetyna był gościem Polsat News gdzie stwierdził, że „nie zazdrości” Elżbiecie Witek. – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji to jest zwieńczenie myśli o spełnieniu w polityce. Po paru tygodniach minister Witek odchodzi z niego po tym – jak mówią sejmowe kuluary – bo nie akceptuje jej wiceminister Zieliński, który nie chce się dzielić zarządzaniem resortem – stwierdził lider PO. Dodał, że nie współczuje za to Kamińskiemu, „który będzie się Zielińskim zajmował i zobaczy, jak wygląda realizacja programu PiS” .

Jakie predyspozycje ma Kamiński?

Polityk zauważył, że Kamiński przeszedł do MSWiA ze służb specjalnych, co nie jest częstą sytuacją. – Chciałbym zapytać, jakie minister Kamiński ma predyspozycje do zarządzania administracją i wojewodami. Czy zna się na administracji rządowej? Jak będzie koordynować relacje z samorządami? To nie są służby, to rzeczy dyspozycyjne, tu trzeba rozmawiać z ludźmi – stwierdził Schetyna.

Przewodniczący PO został zapytany o to, czy sprawując funkcję marszałka Sejmu, także latał rządowymi samolotami w towarzystwie rodziny. W odpowiedzi Schetyna zaapelował do Marka Kuchcińskiego i Elżbiety Witek o ujawnienie dokumentów dotyczących podniebnych podróży wszystkich marszałków Sejmu z rządu PO. – To się w głowie nie mieściło kiedyś, co zrobił Kuchciński z instytucją marszałka, z korzystaniem i posługiwaniem się kłamstwem jako naturalną odpowiedzią na setki pytań – dodał.

Schetyna podkreślił, że jeśli październikowe wybory parlamentarne wygra Koalicja Obywatelska, to na stanowisko marszałka Sejmu wysunięta zostanie kandydatura Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Ta zamierza cofnąć wszystkie ograniczenia obowiązujące dziennikarzy w Sejmie. – Gdy leżeliśmy dwa miesiące na sali plenarnej, broniliśmy swojej sprawy, ale i nieskrępowanej dostępności mediów do najważniejszych rzeczy życia publicznego – podkreślił.

Elżbieta Witek nowym marszałkiem Sejmu

Przypomnijmy, w piątek 9 sierpnia po godzinie 16.00 odbyło się głosowanie. Elżbieta Witek otrzymała 245 głosów, Małgorzata Kidawa-Błońska – 135, a Urszula Pasławska – 29. Nowym marszałkiem Sejmu została wybrana Elżbieta Witek. – Nie można mi odmówić patriotyzmu ani kwalifikacji moralnych. Każdego z państwa traktuję jako kolegów, każdy mandat państwa szanuję. Możemy się spierać, ale spierajmy się na racje. Nie używajmy inwektyw, nie obrażajmy ludzi. Możemy krytykować zachowanie, ale nie człowieka, tego mnie uczono od dziecka – powiedziała nowa marszałek Sejmu. – Proszę o pomoc i wsparcie w tej olbrzymiej roli. Dziękuję za głosy. Mam nadzieję, że się nie zawiedziecie – dodała.

Elżbieta Witek przez wiele lat pracowała w szkolnictwie, najpierw jako nauczycielka historii, potem jako dyrektor szkoły. W 2005 r. została posłanką PiS. W lipcu 2015 roku zaczęła pracę jako rzecznik partii. W styczniu 2016 roku Witek została członkiem Rady Ministrów. Objęła także funkcje szefa gabinetu politycznego premiera oraz rzecznika prasowego Rady Ministrów. Rzecznikiem przestała być 8 stycznia 2016, kiedy to zastąpił ją Rafał Bochenek. Witek objęła tekę ministra w czerwcu 2019 roku, zastępując Joachima Brudzińskiego, który został europosłem.

