Bp Ignacy Dec: Diabeł zrzucił szaty czerwone i przebrał się w szaty tęczowe

Piesza Pielgrzymka Diecezji świdnickiej na Jasną Górę dotarła już do Częstochowy, a tuż przed jej zakończeniem przemawiał bp Ignacy Dec. Hierarcha cytowany przez „Gościa Niedzielnego” stwierdził, że pątnicy przychodzą do sanktuarium z różnymi intencjami. – Są trudy cielesne, psychiczne i duchowe. Są trudy osobiste, rodzinne, społeczne, narodowe – podkreślił duchowny. – O wiele poważniejsze i często bardziej bolesne są trudy psychiczne i duchowe: mąż alkoholik, niewierny współmałżonek, syn, córka, którzy nie chcą się modlić, którzy nie dają się nakłonić do uczestnictwa w niedzielnego Eucharystii, pójścia do spowiedzi – dodał.

Biskup odniósł się również do ostatnich wydarzeń. – Starsi mówią, że nawet za czasów komunistycznych nie było takich zachowań i takich działań antykościelnych, bluźnierczych jak dzisiaj, że diabeł zrzucił szaty czerwone i przebrał się w szaty tęczowe – zaznaczył hierarcha. Dodał, że wierni są dziś poniżani ale nie przez wtrącanie do więzień czy tortury, jak to było „w minionych czasach i jak to bywa i dziś w niektórych krajach azjatyckich czy afrykańskich” . Podkreślił, że katolicy są poniżani „przez kamieniowanie medialne za wypowiedzi w obronie wartości katolickich i narodowych, za sprzeciw wobec znieważania świętych znaków i parodiowania świętych obrzędów” .