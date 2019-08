Ktoś przywiązał psa do znaku drogowego. Policjanci pokazali zdjęcia

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu otrzymał zgłoszenie, że na drodze krajowej nr 94 przed wjazdem do miejscowości Przeginia, ktoś przywiązał małego pieska do słupka rozdzielającego dwa pasy ruchu. Choć świadek nie podawał więcej informacji, to wszystko wskazywało, że zwierzę mogło zostać porzucone.

Z komendy do schroniska

Na miejsce wysłano patrol. Ważne było, by funkcjonariusze szybko podjęli interwencję, ponieważ zwierzę znajdowało się na dwumetrowym łańcuchu, który był kilkukrotnie okręcony wokół znaku. Obok niego przejeżdżały samochody, a piesek mógł w każdej chwili wpaść pod koła któregoś z pojazdów. Mundurowi uwolnili czworonoga i zabrali go do radiowozu. Przerażone i roztrzęsione zwierzę przetransportowano na komendę. Zanim trafiło do schroniska, zostało nakarmione.

Policjanci będą wyjaśniać dokładnie jak doszło do tego zdarzenia i ustalać sprawcę, który mógł porzucić zwierzę. Przy okazji przypominają, że porzucenie psa to jedna z form znęcania się nad zwierzęciem.