Policjanci ostrzegają przed poszukiwanym. „Posiada przy sobie niebezpieczne, ostre przedmioty”

W sobotę około godziny 5:00 rano policjanci zostali skierowani na interwencję domową w gminie Potok Górny, podczas której 42 letni mężczyzna miał grozić najbliższym siekierą. Po przybyciu na miejsce zaatakował on interweniujących policjantów, uszkodził radiowóz i poszczuł ich psem. Po użyciu przez policjantów środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej mężczyzna zbiegł do lasu w okolicach miejscowości Naklik. Pobiegł za nim jego pies.

Policjanci apelują do wszystkich osób, by w przypadku napotkania mężczyzny, któremu towarzyszy agresywny wilczur, nie zbliżały się do niego. „Natychmiast należy poinformować służby pod numerem alarmowym 112. Mężczyzna może być niebezpieczny i posiada przy sobie niebezpieczne, ostre przedmioty” – ostrzegają lubelscy funkcjonariusze.

Poszukiwany nazywa się Janusz Deryło. Ma około 180 cm wzrostu, waży blisko 100 kg. Jest krępej budowy, ma któtkie siwiejace włosy. Ubrany był w granatową koszulkę i dżinsy. Mężczyzna może mieć obrażenia lewej nogi.