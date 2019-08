Biedroń, Zandberg czy Czarzasty? Sondaż wyłonił lidera Lewicy

Ugrupowania lewicowe wystartują wspólnie w wyborach, a projekt sygnuje trzech czołowych polityków: Robert Biedroń, Adrian Zandberg oraz Włodzimierz Czarzasty. Chociaż były prezydent Słupska nie będzie ubiegał się o miejsce w Sejmie, to właśnie on powinien być liderem koalicji. Wskazuje na to sondaż przeprowadzony dla „Rzeczpospolitej”.

Przypomnijmy, Wiosna, Razem i SLD wystartują w październikowych wyborach jako Komitet Wyborczy Lewica. Bazą organizacyjno-prawną dla ugrupowań będzie SLD, co oznacza, że koalicja wystartuje właśnie jako ta partia, która w międzyczasie zmieniła skrót z SLD na Lewica. Jest to podyktowane faktem, że listę Wiosny, Razem i SLD będzie obowiązywał 5-procentowy prób wyborczy wyznaczony dla partii, a nie ten koalicyjny wynoszący 8 procent. Biedroń nie startuje, ale nadaje się na lidera Chociaż Robert Biedroń został szefem sztabu wyborczego, to nie będzie ubiegał się o mandat posła. Sondaż SW Research dla rp.pl wskazuje jednak, że to właśnie tego polityka Polacy widzą w roli lidera lewicy. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 20,6 proc. respondentów. Na Adriana Zandberga wskazało 13,7 proc. badanych a trzecie miejsce z wynikiem 10,4 proc. zajął Włodzimierz Czarzasty. Pozostałe osoby biorące udział w sondażu nie wskazały żadnego z trzech wspomnianych kandydatów. Piotr Zimolzak z SW Research powiedział w rozmowie z rp.pl, że na Biedronia częściej wskazywali mężczyźni, osoby do 24 lat oraz te z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym. – Takiego lidera Lewicy częściej też wybierały osoby o dochodzie netto powyżej 5000 zł (28%) oraz badani z największych miast (26%) – dodał. Czytaj także:

