Premier Morawiecki mówił o „polskich wartościach”. „Nie jakieś fanaberie ideologiczne”

Podczas swojego przemówienia w wielkopolskim Ostrzeszowie Mateusz Morawiecki podziękował kobietom za wartości, które chronią. Szef rządu nawiązał przy tym do architektury miasta. – Tak jak te grube mury baszty ostrzeszowskiej – dwumetrowe mury – mają chronić nasze wartości, polskie wartości, a nie jakieś fanaberie ideologiczne i rewolucja obyczajowa – powiedział premier. – Dziękujemy naszym paniom, dziękujemy paniom domu, paniom Polski, naszym polskim kobietom za to, że strzegą domowego ogniska, że strzegą wartości tak bliskich sercu każdego Polaka. Jesteśmy za to wdzięczni – dodał.

„Chcemy budować Polskę naszych marzeń”

Cytowany przez gazeta.pl Mateusz Morawiecki zaznaczył, że na straży wspomnianych wartości stoi PiS. Dodał, że rząd „wie, na czym polega walka we współczesnym, skomplikowanym świecie, walka o polskie racje gospodarcze, polityczne i społeczne” . – Państwo nie może zostawiać wsi, małych miast i miejscowości samym sobie. Państwo musi pomagać, być ze wszystkimi obywatelami – podkreślił premier.

Mateusz Morawiecki wyliczył również osiągnięcia rządu. Przywołał wdrożenie od 1 lipca programu 500 plus na każde dziecko oraz wprowadzenie zerowego podatku PIT dla młodych do 26 roku życia. – Chcemy budować Polskę naszych marzeń. Gdy jesteśmy razem, jesteśmy silni. Za dwa miesiące musimy wygrać, by kontynuować dobrą zmianę dla Polaków – podsumował.

Piknik z udziałem Kaczyńskiego

Przypomnijmy, w niedzielę odbył się także piknik rodzinny w Zbuczynie, na którym pojawił się Jarosław Kaczyński. Podczas swojego przemówienia polityk zwrócił uwagę na to, że praca rolników jest bardzo istotna i „wymaga szczególnej uwagi ze strony władz”. – W poprzednich latach likwidowano połączenia autobusowe i kolejowe, zamykano komisariaty i szkoły. Bardzo szkodzono polskiej wsi. PiS zdecydowanie odrzuciło taką politykę – zaznaczył. Prezes partii rządzącej podkreślił, że „Polska to wspólnota i wszyscy muszą mieć w niej równe szanse, prawa i możliwości”.

W dalszej części wystąpienia Kaczyński wyliczał zasługi swojego ugrupowania. Stwierdził, że PiS pomaga rolnikom, którzy ponieśli straty z powodu suszy. Dodał, że rząd realizuje programy, które „mają na celu pomoc polskiej wsi”. – 13 października odbędą się wybory. To dzień decyzji, w którą stronę pójdzie Polska – w stronę zrównoważonego rozwoju, czy w stronę, która szła za poprzednich rządów. Prosimy o wsparcie tego dnia – podsumował.