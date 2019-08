Poniedziałek z przelotnym deszczem i burzami. Na Podkarpaciu termometry pokażą 32 stopnie

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, najsilniejsze w południowo-wschodniej części kraju. Możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm, w Małopolsce i na Podkarpaciu do 40 mm. Temperatura maksymalna od 22°C, 24°C na zachodzie i północnym zachodzie do 32°C na Podkarpaciu, na wybrzeżu i w kotlinach sudeckich od 20°C do 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h, punktowo w na południowym wschodzie możliwe porywy do 110 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami, głównie na południu i wschodzie, opady deszczu. Na Przedgórzu Sudeckim i południu Opolszczyzny opady o natężeniu umiarkowanym i silnym, prognozowane sumy do 30 mm w ciągu 12 godzin. Na wschodzie i południu burze. Możliwy grad. W czasie burz prognozowana wysokość opadów do 40 mm. Temperatura minimalna od 14°C do 19°C, na Podhalu około 13°C. Wiatr słaby, zmienny, w czasie burz silniejszy, w porywach do 90 km/h, punktowo w na południowym wschodzie możliwe porywy do 110 km/h.

