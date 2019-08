Abp Jędraszewski o ideologii LGBT: Błąd antropologiczny

Piesza Pielgrzymka Krakowska dotarła w niedzielę na Jasną Górę, a w mszy na zakończenie uczestniczyło ok 8,5 tys. osób. Liturgii przewodniczyli m.in. abp Marek Jędraszewski, abp Wiesław Depo, kard. Stanisław Dziwisz, bp Jan Zając i bp Jan Szkodoń. Słowo do pielgrzymów wygłosił metropolita krakowski, który dużo uwagi poświęcił kwestiom ideologicznym.

„Błąd antropologiczny”

Abp Jędraszewski stwierdził na Jasnej Górze, że „współczesny świat zmusza człowieka do podążania za własnymi pragnieniami i niskimi popędami, pochwalając postawę egoizmu i samorealizacji” . Hierarcha ocenił, że „prowadzi to do relatywizmu w dziedzinie prawdy, a także w sferze dobra” . – Współczesna kultura każe się bawić za wszelką cenę. Aż do upadłego. Aż po nieuchronną śmierć, nie tylko siebie, ale całej cywilizacji – dodał cytowany przez tvn24.pl.

Metropolita krakowski mówił także o czuwaniu. Stwierdził, że „czuwać to znaczy stać na straży swojej chrześcijańskiej tożsamości, swojego chrześcijańskiego »ja«, a zatem nie dopuszczać, by zawładnął nad nami duch kłamstwa i byśmy nie ulegli tak powszechnemu dziś konformizmowi” . – Czuwać to znaczy także zdecydowanie odrzucić ów błąd antropologiczny, który nam zagraża w postaci dwóch wielkich, bardzo niebezpiecznych ideologii: ideologii gender i ideologii LGBT – dodał. – Nie pozwólcie na to, aby zło zagrażających nam ideologii gender i LGBT rozlało się po Polsce, zatruwając serca i umysły Polaków i wyrządzając im ogromne duchowe szkody, zwłaszcza dzieciom i młodzieży – podkreślił abp Jędraszewski.

Słowo do pielgrzymów wygłosił także kard. Stanisław Dziwisz. Były metropolita krakowski ocenił, że zgromadzeni na Jasnej Górze przybyli do sanktuarium z przekonaniem, że należy walczyć o wartości moralne, a w tej walce przewodzi im abp Jędraszewski. Kard. Dziwisz dodał, że wierni swoją wdzięczność dla obecnego metropolity krakowskiego wyrażają modlitwą i obecnością. – Trzeba, aby nasza postawa była taka, aby dobrem zwyciężać zło, które się panoszy. O tym ciągle mówi nasz obecny arcybiskup krakowski, stąd nasza wdzięczność, modlitwa i solidarność z jego postawą – podsumował.

