Sasin: Jeszcze raz apeluję do Schetyny. Niech przestanie chować głowę w piasek

Podczas konferencji Jacek Sasin mówił o trybie przygotowywania ustawy dotyczącej lotów najważniejszych osób w państwie. – Zaproponowaliśmy już rozwiązania, które w ustawie, która w najbliższym czasie zostanie opinii publicznej przedstawiona i uchwalona przez parlament. Przyjmiemy zasadę, że każdy lot, bezpośrednio po tym jak się odbędzie, będzie odnotowywany w specjalnym rejestrze lotów, który będzie dostępny dla wszystkich. Na przyszłość tego typu dyskusji nie będzie. Jesteśmy gotowi ujawnić wszystkie informacje, które Kancelaria Premiera posiada – powiedział Jacek Sasin. Słowa polityka cytuje portal 300polityka.pl. Na godzinę 14.00 jest zaplanowane spotkanie klubów parlamentarnych w tej sprawie.

„Niech przestanie uciekać, kluczyć, chować głowę w piasek”

Przy poruszeniu kolejnego wątku programu, Jacek Sasin mówił o samorządowcach Platformy Obywatelskiej. – Samorządowcy PO mówią, że zmiany podatkowe, obniżenie podatków czy zerowy PIT dla młodych, które zostały wprowadzone przez rząd PiS i parlament, że to są rozwiązania, które nie są rozwiązaniami dobrymi, spowodują ruinę polskich samorządów. Zapytaliśmy, czy zdanie samorządowców z PO jest również zdaniem kierownictwa tej partii – powiedział Jacek Sasin. – Jeszcze raz apeluję do Grzegorza Schetyny. Niech przestanie uciekać, kluczyć, chować głowę w piasek. Czas na to, żeby wyjść i powiedzieć wyraźnie, jakie jest w tym przypadku stanowisko PO. Czy PO będzie chciała dofinansowywać samorządy rządzone przez PO kosztem Polaków, kosztem cofnięcia reformy podatkowej? – dodał polityk.