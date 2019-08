Terlikowski skrytykował poziom debaty w Polsce i Kościele. „Rosnące zażenowanie”

Tomasz Terlikowski na początku swojego wpisu przyznał, że „z rosnącym zażenowaniem obserwuje to, co się dzieje na scenie »debaty« publicznej w Polsce i w polskim Kościele” . „Jedni są oburzeni na drugich, drudzy na pierwszych. I jedni i drudzy wzywają do przywoływania do porządku inaczej myślących (tyle, że adresaci wezwań są inni), emocje nakręcane są do granic możliwości” – zaznaczył publicysta. Dodał, że brakuje w tym racjonalności i argumentacji.

Terlikowski podkreślił, że „życie intelektualne nie polega na tym, że się moralnie oburzamy, że odmawiamy drugiej stronie dobrych intencji czy że stajemy murem za sobą”. Wyjaśnił, że polega ono na podawaniu swoich argumentów, rozumieniu argumentów innych, a nie na tym „że się moralnie na siebie oburzamy i piszemy donosy” . „Nic z tego nie wynika, ani dla Kościoła, ani dla nas, ani tym bardziej dla zrozumienie sytuacji w Polsce, na świecie w Kościele” – podsumował.

