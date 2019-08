Mężczyzna zajechał drogę autobusowi. Doszło do ostrej wymiany zdań, pasażerka trafiła do szpitala

W ubiegłym tygodniu na ul. Zacisze w Zielonej Górze kierujący samochodem osobowym celowo zajechał drogę kierującemu autobusem, zmuszając go do bardzo gwałtownego hamownia. Kilkoro pasażerów autobusu upadło, a 70-letnia kobieta została zabrana na badania do szpitala. Nie odniosła poważnych obrażeń. Chwilę wcześniej między kierowcami miało dojść do ostrej wymiany zdań.